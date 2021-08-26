Rehberlik ve araştırma merkezlerine, 260 fizyoterapist alınacak

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Özer, rehberlik ve araştırma merkezlerinde 260 fizyoterapist görevlendirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı bir açıklama yaparak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını duyurdu.

6 Eylül tarihinde tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan Özer, tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğinin altını da çizdi.

“İLK KEZ FİZYOTERAPİST DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlere ilişkin olarak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız.





"81 İLİMİZDE 256 RAM HİZMET VERİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak.

“HİZMETLERİN KALİTESİ ARTMIŞ OLACAK”

Böylece RAM’larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."