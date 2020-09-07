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Reina saldırganının cezası belli oldu

Reina saldırganının cezası belli oldu

Reina saldırısı davasında saldırgan Abdülkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.