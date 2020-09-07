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    Reina saldırganının cezası belli oldu

    Reina saldırganının cezası belli oldu

    Reina saldırısı davasında saldırgan Abdülkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 19:35
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 19:35
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    Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15'te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.

    Reina saldırganının cezası belli oldu #1

    Reina saldırganının cezası belli oldu #2

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