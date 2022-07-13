Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım 'Section 50'nin, yeni teslimatları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirildi.

Ülkemiz yerli ve milli savunma sistemlerine yaptığı yatırımlarla yeni projeleri hayata geçiriyor.

Savunma sanayisinde yerli ve milli projelere yeni bir proje daha eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından "Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz." notuyla konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Reis sınıfı denizaltılar donanmaya teslim edildi

Paylaşımında, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarını Gölcük Tersane Komutanlığı'na yaptıklarını belirten Demir, "2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek." bilgisini verdi.

Türkiye'de ilk kez üretildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, "SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli bir teslimat daha tamamlandı. Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatları devam ediyor." denildi.

Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü

Türk Donanmasının en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor.

Reis sınıfı denizaltılar için yeni Section 50 teslimatı yapıldı VİDEO



Proje kapsamında 6 adet denizaltı teslim edilecek

Üretilen Section 50 sayesinde Reis sınıfı denizaltılar, 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanı ile silahlandırılıyor. Proje kapsamında 6 adet Reis sınıfı denizaltının teslim edilmesi planlanıyor.

AA'nın haberine göre ilk iki denizaltının, torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklenicisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de STM ana alt yükleniciliğinde, Gürdesan'da üretiliyor.