Reisi, Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu İran siyasetinin muhafazakar kesimini temsil eden Reisi, Dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak anılıyordu.

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ensonhaber.com

2021 yılında Cumhurbaşkanı olarak seçilen İbrahim Reisi, ülkenin kuzeyinde Doğu Azerbaycan eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında 63 yaşında yaşamını yitirdi.

İran siyasetinin sertlik yanlısı olarak bilinen muhafazakar kesimini temsil eden Reisi, dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak anılan biriydi.

İkinci denemesinde seçildi

İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı'na 2021'de, ikinci denemesinde seçildi. İlk kez aday olduğu 2017'de, reformcu kanadın temsilcilerinden Hasan Ruhani'ye karşı yenilmişti.

Ruhani'nin yarışmadığı 2021'de ise ilk turda yüzde 62 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Seçilir seçilmez de sertlik yanlısı olduğunu gösterdi. Rejim karşıtı protestoları güç kullanarak bastırdı.

Rejim muhalifleri için idam kararları çıkardı

İslam rejiminin uyguladığı ahlak yasalarını sıkılaştırdı. Dünya liderleriyle yürüttüğü nükleer müzakelerde zorlu pazarlıklara girişti.

Reisi, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Yargı Erki Başkanı'ydı ve kamuoyunda tanınan bir isim değildi. Hakimlik yaptığı 80'li yıllarda, rejim muhalifleri için idam kararları çıkarmıştı. 1988'de Halkın Mücahitleri örgütünün üyelerine toplu idam kararlarının altına imza atan dört hakimden biriydi.

Cumhurbaşkanlığı döneminin en büyük krizi...

Reisi, Orta Doğu'nun savaş ve çatışmalarla sarsıldığı zor bir dönemde görev yaptı. İsrail Gazze'ye bugüne kadarki en kanlı saldırısını başlattı.

İran, o dönemde, Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki vekil güçleriyle Hamas'a destek verdi. Tahran ve Orta Doğu'daki vekilleri, kendilerini İsrail'e karşı "direniş ekseni" olarak adlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı döneminin en büyük krizi, İsrail'in Şam'daki başkonsolosluk binasını vurması oldu. Tahran, bu saldırıya, İsrail'e ilk kez doğrudan saldırarak yanıt verdi. İran'dan İsrail'e 300'den fazla füze ve drone ateşlendi.