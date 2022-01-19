Rekabet Kurulu, fahiş fiyat cezalarının gerekçesini yayınladı

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde fahiş fiyat uygulayan zincir marketlere yönelik yaklaşık 2,7 milyar liralık ceza uygulamasının gerekçesini açıkladı.

Türkiye'de son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik soruşturma sonuçlanmış ve Rekabet Kurumu bazı zincir marketlere para cezası vermişti.

Bu kapsamda, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası uygulandı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Konuya ilişkin Kurul, koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın gerekçeli kararını internet sitesinde yayınladı.

Rekabet Kurumu'ndan topla-dağıt karteli videosu VİDEO

"FİYATLAR TEMAS KURULARAK KOORDİNE EDİLDİ"

Gerekçeli kararda, Yeni Mağazacılık AŞ (A 101), BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığının tespit edildiği belirtildi.

"İLERİYE DÖNÜK FİYATLAR PAYLAŞILDI"

Ayrıca yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı tespit edildi.

"TOPLA-DAĞIT KARTELİ KURDULAR"

Ayrıca, adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabet Korunması Hakkındaki Kanunu ihlal ettiklerine karar verildi.

KARTEL NASIL KURULUR VİDEOSU PAYLAŞILDI

Ayrıca, Rekabet Kurumu'nun YouTube kanalında, topla-dağıt (hub and spoke) kartelinin nasıl oluştuğuyla ilgili bir de video yayınladı.

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