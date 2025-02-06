Rekabet Kurulu, Sahibinden hakkında soruşturma başlattı

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Uzun süredir tekelleşme iddialarının odağındaydı...

Türkiye'nin en popüler online satış platformlarından biri olan Sahibinden.com, Rekabet Kurulu tarafından rekabet ihlali iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın nedeninin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla olduğu açıklanırken soruşturma süreci tamamlanana kadar şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.

REKLAM HARCAMALARI DA DEĞERLENDİRİLECEK

Kurul’un yaptığı açıklamada, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerinin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettikleri kullanıcı verilerini, ikinci el araç alım-satım pazarında kullanıp kullanmadığının araştırıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Otobid hizmetine yönelik yapılan yoğun reklam harcamalarının şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da değerlendirilecek.

NİHAİ KARARA KADAR GEÇİCİ TEDBİRLER UYGULANACAK

Rekabet Kurulu, ön araştırma sürecinde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli olduğuna dikkat çekerken Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının rekabeti ihlal edebileceği ifade edildi.

16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, nihai bir karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanacağı bildirildi.

Rekabet Kurulu, soruşturmanın tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: