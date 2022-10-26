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    Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a idari para cezası

    Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a idari para cezası

    Rekabet Kurulu, WhatsApp'a veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında 346 milyon 717 bin 193 lira TL idari para cezası verdi.
    • 26.10.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 10:43
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    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta Platforms Inc., MetaPlatforms Ireland Limited , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen rekabet soruşturması tamamlandı.

    Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında başlatılan soruşturmada, idari para cezası verilmesine karar verildi.

    346 milyon 717 bin lira ceza

    Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC'ye 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi." denildi.

    Kurum'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; FACEBOOK’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."

    Rekabet Kurumu ndan WhatsApp a idari para cezası #1


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