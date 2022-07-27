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    Rekabet Kurulu, Sahibinden'e soruşturma açtı

    Rekabet Kurulu, Sahibinden.com adlı emlak ve vasıta satış/kiralama hizmeti veren internet sitesine soruşturma açılmasına karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:16
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    Rekabet Kurulu, Sahibinden'e soruşturma açtı

    Rekabet Kurulu, Sahibinden.com adlı emlak ve vasıta satış/kiralama hizmeti veren internet sitesine soruşturma açılmasına karar verdi.

    Kararda şöyle denildi:

    "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi."

    Ayrıntılar gelecek...


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