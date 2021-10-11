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    Rekabet Kurumu, Trendyol'a soruşturma açtı

    Trendyol ve benzeri ekonomik bütünlük içerisinde yer alan teşebbüslerin rekabeti engellediği gerekçe gösterilerek Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 16:48
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    Rekabet Kurumu, Trendyol'a soruşturma açtı

    Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında çalışma yürüttü.

    Benzeri kuruluşların rekabeti engellediği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verildi.

    DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin (Trendyol), çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

    REKABET KURUMU AÇIKLAMA YAPTI

    Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

    "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."

    Rekabet Kurumu, Trendyol a soruşturma açtı #1

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