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- Rekabet Kurumu'ndan Alman otomobil devlerine soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan Alman otomobil devlerine soruşturma
Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
- Haber Merkezi
- 01.07.2020 - 16:48
Beşli Grup olarak adlandırılan ve Almanya’da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurumu'nca karara bağlandı.
Firmalara soruşturma açılmasına karar verildi.
Ayrıntılar gelecek...