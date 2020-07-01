Rekabet Kurumu'ndan Alman otomobil devlerine soruşturma

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Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Beşli Grup olarak adlandırılan ve Almanya’da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurumu'nca karara bağlandı.

Firmalara soruşturma açılmasına karar verildi.

Ayrıntılar gelecek...