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    Rekabet Kurumu'ndan Alman otomobil devlerine soruşturma

    Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 16:48
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    Rekabet Kurumu'ndan Alman otomobil devlerine soruşturma #1

    Beşli Grup olarak adlandırılan ve Almanya’da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurumu'nca karara bağlandı.

    Firmalara soruşturma açılmasına karar verildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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