Rekora koşuyor: 'Dogecoin to the moon' ne demek?

Kripto alt para birimlerinden olan Dogecoin, yatırımcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada "Dogecoin to the moon" etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor.

Sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçen Dogecoin, 24 saat içinde yüzde 15 oranında yükselerek piyasa değeriyle tekrar en büyük beşinci kripto para oldu.

Yatırımcılarını sevindiren bu gelişmenin ardından kullanıcılar sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. #Dogecointothemoon etiketiyle trendlerde yerini alan Dogecoin, Elon Musk desteği ile de yükselişini sürdürüyor.

Twitter kullanıcıları karşılaktıkları etiketin ne anlama geldiğini araştırıyor. Dogecoin to the moon ne demek sorusu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar..

DOGECOİN TO THE MOON NE DEMEK?

Dogecoin kullanıcıları arasında popüler bir ifade vardır: “To The Moon! (Aya!)”

Bu, para biriminin yükselen değerinin yatırımcılarda yarattığı hissiyatı tanımlamak için kullanılır.

Şu anda, Dogecoin için çok az ticari uygulama bulunmaktadır; ancak para birimi, sosyal medyada Dogecoin ipuçları paylaşan kullanıcıları teşvik ederek ve ödüllendirerek büyümeyi amaçlamaktadır.

ELON MUSK ETKİSİ

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Dogecoin isimli kripto para birimini Ay'a çıkaracağını söylemişti. Musk'ın bu tweetinden sonra Dogecoin'in fiyatı yükselişe geçerken paylaşıma esprili yanıtlar verildi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, "SpaceX, Dogecoin’i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek" ifadesini kullanmıştı. Paylaşımın ardından Dogecoin'in fiyatında artış gözlemlenmişti.. Böylelikle Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden yüzde 17’lik bir yükselişle 0.069 dolara kadar ulaşmıştı.