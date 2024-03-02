Rekorlara doymuyor! Savunma sanayiinde ihracat rekoru Savunma ve havacılık sanayii, yılın ilk iki ayında ihracat rekoru kırarak 632 milyon 783 bin dolarlık ihracata ulaştı.

AA

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

Yüzde 12'lik artış

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk iki ayında, bir önceki yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi.

632 milyon 783 bin dolar

Toplam ihracat 632 milyon 783 bin dolar olarak gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık ihracatının, sektörün sürdürülebilir büyümesi için öncelikli olduğunu belirtti.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Görgün, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

Dünya barışı ekseninde dost ve kardeş ülkelerimizin güvenlik ihtiyaçları ve kullanıcı ülkelerimizin savunma sistemlerimize olan ilgisi sektörümüzün geleceğinin de temellerini atıyor.



Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın koşulsuz desteği ve vatan evlatlarımıza olan inancı yer alıyor. Ana entegratör şirketlerimizden alt yüklenicilerimize kadar kenetlenmiş bir savunma sanayii ile yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

170 ülkeye 230'dan fazla ürün ihraç edildi

Türk savunma sanayisi, yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları (İHA), zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı.

İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl yeni müşteriler kazandı.

Türkiye yaklaşık 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor.

Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)