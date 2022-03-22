Renault, Moskova'da üretime tekrar başladı

Fransız otomobil üreticisi Renault, birçok ülke ve markanın yaptırım uyguladığı Rusya'da otomobil üretimini tekrar başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından birçok ülke, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaları başlattı.

Çok sayıda marka Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, Fransız otomobil üreticisi Renault da parça sıkıntısına neden olan lojistik darboğazlar nedeniyle Rusya'dan çekildi.

Marka, Rusya'daki otomobil montaj fabrikalarındaki bazı operasyonlarını askıya aldı.

ÜRETİME TEKRAR BAŞLADILAR

Ancak son yapılan açıklamada, markanın Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlandığı ifade edildi.

FRANSA HÜKÜMETİ DESTEKLEDİ

Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Rusya ile bağlarını kesen diğer birçok büyük küresel şirketin eğilimini aşan Fransız markası, kararı alırken Fransız hükümetinden destek aldı.