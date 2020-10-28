Resen soruşturma nedir? Resen soruşturma nasıl yapılır?

Charlie Hebdo’nun çizdiği karikatürle ilgili açılan resen soruşturma sonrasında resen soruşturma ne demek sorusunun yanıtı aranmaya başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı. Bunun üzerine resen soruşturmanın ne olduğu merak edildi.

RESEN NEDİR? Resen sözcüğünün kullanımı, Türk Medeni Kanununun düzenlenmesinden sonra yaygınlaşmıştır. Bu sözcük Osmanlının son dönemlerindeki çeşitli kanunlarda da yer almaktaydı.

Resen kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde açıklanmaktadır. TDK sözlüğü resen sözcüğünü "kimseye bağlı olmaksızın, bağımsız" anlamlarıyla ele almaktadır. Bunun dışında TDK sözlüğünde resen "kendiliğinden" anlamıyla da ele alınmaktadır. Sözcük TDK'da "Kendi başına gerçekleşen şey" şeklinde de açıklanmıştır.

RESEN SORUŞTURMA NEDİR?

Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır. Ayrıca cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu değilken kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumu da hukuk dilinde resen olarak tanımlanmaktadır.