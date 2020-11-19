Reşit Karabacak kimdir, nereli? Güreşçi Reşit Karabacak ölüm sebebi nedir?

Şampiyon Güreşçi Reşit Karabacak'ın ölüm haberiyle güreş camiası yasa boğuldu. Türkiye'ye çok sayıda şampiyonluk kazandıran Reşit Karabacak kimdir, ölüm sebebi nedir..

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, ülkemizde de can kayıplarına yol açmaya devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden Reşit Karabacak'ın hayatı ve başarıları merak konusu oldu.

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti.

Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.

REŞİT KARABACAK’IN BAŞARILARI