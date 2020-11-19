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- Reşit Karabacak kimdir, nereli? Güreşçi Reşit Karabacak ölüm sebebi nedir?
Reşit Karabacak kimdir, nereli? Güreşçi Reşit Karabacak ölüm sebebi nedir?
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 10:56
- Güncelleme : 19.11.2020 - 12:09
Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, ülkemizde de can kayıplarına yol açmaya devam ediyor.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Türk güreşinin önemli isimlerinden Reşit Karabacak'ın hayatı ve başarıları merak konusu oldu.
REŞİT KARABACAK KİMDİR?
Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.
Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.
Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.
Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti.
Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.
REŞİT KARABACAK’IN BAŞARILARI
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1973 yılı Tameşvar YUGOSLAVYA da Büyükler Serbest stil 68 Kg da Balkan 5.
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1974 yılı Ankara TÜRKİYE de Serbest stil 74 Kg da Balkan 1.
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1983 yılı Casabianca FAS da Serbest stil 74 Kg da Akdeniz Oyunları 1.
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1987 yılı Lazkiye SURİYE de Serbest stil 90 Kg da Akdeniz Oyunları 1.
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1975 yılı Madrit İSPANYA da Serbest stil 68 Kg da Avrupa 4.
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1976 yılı Leningrad S.S.C.B. de Serbest stil 74 Kg da Avrupa 6.
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1977 yılı Bursa TÜRKİYE de Serbest stil 74 Kg da Avrupa 2.
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1978 yılı Sofya BULGARİSTAN da Serbest stil 74 Kg da Avrupa 3.
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1979 yılı Bükreş ROMANYA da Serbest stil 82 Kg da Avrupa 4.
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1983 yılı Budapeşte MACARİSTAN da 82 Kg da Avrupa 1.
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1983 yılı Kiew S.S.C.B. de Serbest stil 82 Kg da Dünya 5.
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1985 yılı Leipzig D.ALMANYA da Serbest stil 90 Kg da Avrupa 3.
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1987 yılı Veliko Tırnova BULGARİSTAN da Serbest stil 90 Kg da Avrupa 3.
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1997 yılı Lozan İSVİÇRE de Serbest stil 74 Kg da Dünya 4.