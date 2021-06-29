Resmen eriyor...Altın fiyatları 27 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Sarı metal haftanın ikinci gününde düşüş yaşamaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılar, bugün gram, yarım, çeyrek, tam altın ne kadar? sorusunu araştırıyor.

Piyasaları şekillendiren altın fiyatları son dönemdeki dalgalı grafiği nedeniyle yakından takip ediliyor.

Haftanın ikinci gününde sert bir düşüş yaşayan çeyrek altın 28 Haziran'da 819 seviyesinde başlarken, gram altın ise güne 497 seviyesinde başladı.

arım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

29 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.774,70

Altın ONS satış: 1.775,05

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 497,11

Gram altın satış: 497,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 806,00

Çeyrek altın satış: 819,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.219,00

Cumhuriyet altını satış: 3.264,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.613,00

Yarım altın satış: 1.638,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.251,47

Tam altın satış: 3.296,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 451,20

22 Ayar bilezik alış: 453,13