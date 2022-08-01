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- Resmi Gazete 1 Ağustos 2022 Pazartesi| Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 1 Ağustos 2022 Pazartesi| Resmi Gazete bugünün kararları
- 01.08.2022 - 09:17
Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1 Ağustos 2022 tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki 1 Ağustos 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri