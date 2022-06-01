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Resmi Gazete 1 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 08:51
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1 Haziran 2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 1 Haziran 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte bugünkü tarihli Resmi Gazete kararları...
1 Haziran 2022 Resmi Gazete
YÖNETMELİK
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2022 Tarihli ve 10997 Sayılı Kararı
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2022 Tarihli ve 2021/2107 Başvuru Numaralı Kararı