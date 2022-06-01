Resmi Gazete 1 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 1 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1 Haziran 2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 1 Haziran 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte bugünkü tarihli Resmi Gazete kararları...

1 Haziran 2022 Resmi Gazete

YÖNETMELİK

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2022 Tarihli ve 10997 Sayılı Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2022 Tarihli ve 2021/2107 Başvuru Numaralı Kararı