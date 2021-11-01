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    Resmi Gazete 1 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlar belli oldu. İşte, 1 Kasım 2021 Pazartesi Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 08:53
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    Resmi Gazete 1 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihli ve 31646 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 1 Kasım 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 1 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

    1 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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