Resmi Gazete 1 Mayıs 2022 Pazar | Resmi Gazete neden yok?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. Peki 1 Mayıs 2022 Pazar Resmi Gazete neden yok? İşte detaylar...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün ''Resmi Gazete kararları nelerdir?'' sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 1 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak ediliyor.

Peki 1 Mayıs 2022 Pazar Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

1 Mayıs 2022 Resmi Gazete neden yayınlanmadı?

Resmi Gazete’yi açanlar, ''15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.'' ifadesiyle karşılaştı.

İlgili kararnameye göre, "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmıyor.