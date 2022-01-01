Resmi Gazete 1 Ocak 2022 | Resmi Gazete neden yok?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. Peki 1 Ocak 2022 Cumartesi Resmi Gazete neden yok?

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak ediliyor.

Peki 1 Ocak 2022 Cumartesi Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

1 OCAK 2022 RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI?

Resmi Gazete’yi açanlar, ''15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.'' ifadesiyle karşılaştı.

İlgili kararnameye göre, "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmıyor.