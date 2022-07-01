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    Resmi Gazete 1 Temmuz 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Temmuz ayının ilk gününde Resmi Gazete'de yer alan kararlar araştırılıyor. İşte 1 Temmuz 2022 Cuma Resmi Gazete'de bugün...
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 08:39
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    Resmi Gazete 1 Temmuz 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1 Temmuz 2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 1 Temmuz 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, detaylar...

    1 Temmuz 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

    –– Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Kurul Kararları

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve 11048, 11052, 11053, 11054, 11055 Sayılı Kararları

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararları

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/7 K: 2022/79 Sayılı Kararı

    Resmi Gazete 1 Temmuz 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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