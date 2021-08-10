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- Resmi Gazete 10 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 10 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 08:44
- Güncelleme : 10.08.2021 - 08:47
Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 10 Ağustos 2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 10 Ağustos 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 10 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...
10 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/9004 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2020/22495 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri