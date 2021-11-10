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    Resmi Gazete 10 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    10 Kasım 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 08:48
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    Resmi Gazete 10 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 10 Kasım 2021 Çarşamba tarihli ve 31655 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 10 Kasım 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    10 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

    –– Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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