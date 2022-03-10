Euro
16.25
-0.05%
Dolar
14.67
0.16%
Altın
935.57
-0.33%
Borsa
2043
1.56%
Bitcoin
579.002
-3.61%
BTXN Coin
38.20
0.65%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Resmi Gazete 10 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 10 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31774 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 10 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 10 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31774 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 10 Mart 2022 Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

    10 MART 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği

    –– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği

    –– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

    DÜZELTME: Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1) ile İlgili

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 10 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Koronavirüs testi pozitif olanlar, sınava girebilecek
    Gündem

    Koronavirüs testi pozitif olanlar, sınava girebilecek

    Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Çıldır Gölü’nde dirft yaptı
    Magazin

    Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Çıldır Gölü’nde dirft yaptı

    Görüş Bildir