Resmi Gazete 10 Nisan 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 10 Nisan 2022 tarihli ve 31805 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 10 Nisan 2022 Pazar Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 10 Nisan 2022 Pazar tarihli ve 31805 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 10 Nisan 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte Resmi Gazete kararları...

10 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik