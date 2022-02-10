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Resmi Gazete 10 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 10 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

10 Şubat 2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Şubat 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete kararları...