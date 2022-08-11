Petrol
97.31
-0.09%
Euro
18.4396
0.13%
Dolar
17.9166
0.27%
Altın
1.028
-0.09%
Borsa
283
-1.57%
Bitcoin
440.497
6.31%
BTXN Coin
7.35
-2.39%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Resmi Gazete 11 Ağustos 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 11.08.2022 - 08:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 11 Ağustos 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 11 Ağustos 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER

    –– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Dicle Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    KURUL KARARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022 Tarihli ve 11098 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Tarihli ve 2018/29836 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/28582 Başvuru Numaralı Kararı

    YARGITAY KARARI

    –– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

    Resmi Gazete 11 Ağustos 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da cadde ortasındaki çatışma kamerada
    3. Sayfa

    İstanbul'da cadde ortasındaki çatışma kamerada

    Bulgaristan'a ihracat tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı
    Ekonomi

    Bulgaristan'a ihracat tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir