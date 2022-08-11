Resmi Gazete 11 Ağustos 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 11 Ağustos 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dicle Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022 Tarihli ve 11098 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Tarihli ve 2018/29836 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/28582 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.