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    Resmi Gazete 11 Eylül 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Eylül Pazar 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 11.09.2022 - 08:49
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    Resmi Gazete 11 Eylül 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Eylül 2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 11 Eylül 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var?İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Mudanya Üniversitesi Ana Yönetmeliği

    –– Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    TEBLİĞ

    –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/15)

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

    Resmi Gazete 11 Eylül 2022 Pazar| Resmi Gazete bugünün kararları #1


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