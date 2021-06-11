Resmi Gazete 11 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de bugün yer alan ayrıntılar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 11 Haziran Cuma 2021 Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 11 Haziran Cuma 2021 tarihli Resmi Gazete...

11 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/12010 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2018/1219 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri