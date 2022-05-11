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    Resmi Gazete 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Mayıs 2022 tarihli ve 31832 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 08:52
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    Resmi Gazete 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Mayıs 2022 tarihli ve 31832 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 11 Mayıs 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 11 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    11 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Cumhurbaşkanı Kararları

    –– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5539)

    –– Rize-Artvin Havalimanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5540)

    Atama Kararları

    –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/205, 206, 207, 208)

    Yönetmelikler

    –– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tebliğ

    –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/18)

    Yargı Bölümü

    Yükse Seçim Kurulu Kararı

    –– Yüksek Seçim Kurulunun 10/05/2022 Tarihli ve 156 Sayılı Kararı


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