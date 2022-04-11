Resmi Gazete 11 Nisan 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 9 Nisan 2022 tarihli ve 31806 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan11 Nisan 2022 Pazartesi tarihli ve 31806 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 11 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 11 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

11 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri