Resmi Gazete 11 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

11 Temmuz 2021 tarihli ve 31538 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler belli oldu. İşte 11 Temmuz Resmi Gazete'de bugünün detayları...

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 11 Temmuz tarihli ve 31538 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 11 Temmuz 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 11 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları...

11 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri