Resmi Gazete 12 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı bugünkü Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 12 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yayımlandığı 5 Ekim 2021 Salı tarihli ve 31619 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 12 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

12 EKİM 2021 RESMİ GAZETE'DE BUGÜN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/45)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/46)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/47)

–– Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/10/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve 152 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 9840 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2017/22268 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri