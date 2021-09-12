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- Resmi Gazete 12 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 12 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 08:43
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 12 Eylül 2021 tarihli ve 31596 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 12 Eylül 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
12 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2021 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri