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    Resmi Gazete 12 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 08:55
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    Resmi Gazete 12 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 12 Haziran 2022 tarihli ve 31864 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 12 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    12 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

    –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tebliğ

    –– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

     


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