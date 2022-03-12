Resmi Gazete 12 Mart 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Mart 2022 tarihli ve 31776 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 12 Mart 2022 Cumartesi tarihli ve 31776 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 12 Mart 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

12 MART 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5288)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5289)

–– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kırgız Cumhuriyeti’ne 28/6/2012 Tarihli Anlaşma ile Sağlanan Kredi Kapsamında 1/9/2021-31/12/2021 Tarihleri Arasında Tahakkuk Eden Anapara, Faiz, Temerrüt Faizi ve Diğer Yükümlülüklerin G-20 Borç Erteleme Girişimi (DSSI) Çerçevesinde Ertelenmesine İlişkin Olarak 31/12/2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Yeniden Yapılandırma Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5290)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5291)

–– Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5292)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Aşı Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

–– Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2022 Tarihli ve 10832, 10834, 10841 ve 10842 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri