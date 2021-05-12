Resmi Gazete 12 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, 12 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 12 Mayıs Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, 12 Mayıs 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/23)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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