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    Resmi Gazete 12 Nisan 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Nisan 2022 Salı tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 08:45
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    Resmi Gazete 12 Nisan 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 12 Nisan 2022 Salı tarihli ve 31807 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 12 Nisan 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

    12 Nisan Resmi Gazete kararları

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararları

    –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/117, K: 2022/10 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/19000 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2019/16011 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/22743 Başvuru Numaralı Kararı

    Yargıtay Kararı

    –– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 24/12/2021 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2021/4 Sayılı Kararı

     

    Resmi Gazete 12 Nisan 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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    Resmi Gazete 12 Nisan 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

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