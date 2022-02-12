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- Resmi Gazete 12 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 12 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 12.02.2022 - 08:47
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 12 Şubat 2022 Cumartesi tarihli ve 31748 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...
8 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/02/2022 Tarihli ve 2022/76 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/02/2022 Tarihli ve 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784 ve 10785 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri