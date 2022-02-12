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Resmi Gazete 12 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 12 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

12 Şubat 2022 tarihli ve 31748 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararları...