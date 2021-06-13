Resmi Gazete 13 Haziran 2021 | Resmi Gazete hafta sonu kararları

13 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 13 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 13 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 13 Haziran 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 13 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

13 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4087)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Uzay Gözlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Muş Alparslan Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2021/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri