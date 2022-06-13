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    Resmi Gazete 13 Haziran 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 13 Haziran 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 08:53
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    Resmi Gazete 13 Haziran 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Haziran 2022 tarihli ve 31865 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 13 Haziran 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    13 Haziran 2022 Pazartesi Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

    –– Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    Tebliğler

    –– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi


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