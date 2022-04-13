Resmi Gazete 13 Nisan 2022 Çarşamba | Resmi Gazete'de bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31808 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31808 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında et piyasasına ilişkin kritik bir karar yayımlandı. Kararın, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlandığı açıklandı.

Peki, 13 Nisan 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

13 Nisan 2022 Resmi Gazete kararları

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5419)

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5420)

Yönetmelikler

–– Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/21436 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2022 Tarihli ve 2019/19608 Başvuru Numaralı Kararı