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- Resmi Gazete 13 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 13 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 08:46
- Güncelleme : 13.02.2022 - 08:58
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Şubat 2022 Cumartesi tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte 13 Şubat 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...
13 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)
YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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