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Resmi Gazete 13 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 13 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Şubat 2022 CPazar tarihli Resmi Gazete kararları...