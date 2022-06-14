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    Resmi Gazete 14 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 14 Haziran 2022 Salı tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:08
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    Resmi Gazete 14 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 31866 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 14 Haziran 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    14 Haziran 2022 Salı Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları

    –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

    Yönetmelikler

    –– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tebliğ

    –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/17)

     

     


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