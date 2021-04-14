Resmi Gazete 14 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'nin 14 Nisan 2021 tarihli sayısında hangi karar, yönetmelik ve tebliğlerin yayımlanarak yürürlüğe girdiği araştırılıyor. İşte 10 Nisan Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 14 Nisan tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, 14 Nisan Çarşamba tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 14 Nisan Resmi Gazete sayısı..

14 NİSAN T.C. RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

–– Elektrikli Skuter Yönetmeliği

–– Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/27304 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri