Resmi Gazete 14 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

14 Ocak 2022 Cuma tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, atama, karar ve tebliğlerin yer aldığı 31717 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 14 Ocak 2022 Cuma Resmi Gazete kararları...

14 OCAK 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5100)

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5101)

–– Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5102)

–– Denizli İli, Tavas İlçesinde S:61796, S:63642 ve S:200808574 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahalarda, Ruhsatlara Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5103)

–– (Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr.-Vakfıkebir Organize Sanayi İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5104)

–– Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Aşağımahmutlar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçük Sanayi Sitesi Yapılması Amacıyla Kırıkkale Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5105)

–– 380 kV Kastamonu 380-Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması ile 21/3/2019 Tarihli ve 847 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5106)

YÖNETMELİKLER

–– Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

–– Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği

–– Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26)

–– Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27)

–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/28)

–– Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/29)

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10042 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10043 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/28308 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/34502 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 Tarihli ve 2016/9325 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri