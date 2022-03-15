Resmi Gazete 15 Mart 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 15 Mart 2022 Salı tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 15 Mart 2022 Salı tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Peki, 15 Mart 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

15 MART 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/11 ila 70)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri