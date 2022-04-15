Resmi Gazete 15 Nisan 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 15 Nisan 2022 Cuma tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 15 Nisan 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, Resmi Gazete kararları...

15 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yasama Bölümü

Kanun

7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği

Tebliğ

–– Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/11)

Kurul kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/04/2022 Tarihli ve 10929 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2022/18, K: 2022/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/34, K: 2022/21 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar