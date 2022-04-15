Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
588.634
-2.70%
BTXN Coin
30.50
-3.96%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Resmi Gazete 15 Nisan 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 15 Nisan 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 15 Nisan 2022 Cuma tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 15 Nisan 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, Resmi Gazete kararları...

    15 Nisan 2022 Resmi Gazete

    Yasama Bölümü

    Kanun

    7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği

    Tebliğ

    –– Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/11)

    Kurul kararı

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/04/2022 Tarihli ve 10929 Sayılı Kararı

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararları

    –– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2022/18, K: 2022/16 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/34, K: 2022/21 Sayılı Kararı

    Yargıtay Kararı

    –– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

     


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu
    3. Sayfa

    İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
    Ekonomi

    Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

    Görüş Bildir