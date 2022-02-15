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    Resmi Gazete 15 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    15 Şubat 2022 tarihli ve 31751 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Şubat 2022 CPazar tarihli Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 08:47
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    Resmi Gazete 15 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Şubat 2022 Cumartesi tarihli ve 31751 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte 15 Şubat 2022 Salı Resmi Gazete kararları...

    15 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    DÜZELTME: 12/2/2022 Tarihli ve 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

     


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