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Resmi Gazete 15 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 15 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

15 Şubat 2022 tarihli ve 31751 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Şubat 2022 CPazar tarihli Resmi Gazete kararları...